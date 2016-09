Familie: Chirac ist nicht tot

Der Ex-Präsident werde nach wie vor wegen eines Lungeninfekts behandelt, sagte sein Schwiegersohn Frédéric Salat-Baroux am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte, die "Ruhe" des konservativen Politikers und seiner Familie zu respektieren. Zuvor hatte es Gerüchte über einen Tod des 83-Jährigen gegeben, der zwischen 1995 und 2007 französischer Präsident war.

So schrieb die frühere Ministerin Christine Boutin über den Kurznachrichtendienst Twitter, Chirac sei gestorben.

Der Ex-Staatschef war am Sonntag wegen eines Lungeninfekts in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert worden. In den vergangenen Jahren musste Chirac wegen gesundheitlicher Probleme immer wieder ins Krankenhaus. Er hatte bereits im September 2005 einen Schlaganfall erlitten, von dessen Folgen er sich nie ganz erholte.