Großer Protestmarsch zum Trump Tower

Ein Sprecher der Polizei (NYPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Protestmarsch zu Trumps Wohn- und Geschäftshaus, dem Trump Tower an der Fifth Avenue in Manhattan, am Samstag gegen 1300 Ortszeit (1900 MEZ) am Union Square begann.

«Bisher gibt es keine Festnahmen», sagte der Sprecher, der namentlich nicht genannt werden wollte. Zur Zahl der Demonstranten äußerte er sich nicht. Nach seinen Informationen war zunächst nur eine Straße, die 56th Street, am Trump Tower gesperrt.

Der 70-jährige Milliardär hatte sich im Wahlkampf mehrfach frauenverachtend und ausländerfeindlich geäußert.