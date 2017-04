Auf Johnny Depp folgt Elon Musk

Drei Monate nach ihrer Scheidung von Johnny Depp hat sich die US-Schauspielerin Amber Heard öffentlich zu einem neuen Partner bekannt - es ist der Milliardär Elon Musk. Heard und Musk waren am Wochenende händchenhaltend und Arm in Arm in einem australischen Naturreservat zu sehen, wie das US-Promimagazin "People" am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Die 31-Jährige dreht derzeit in Australien den Film "Aquaman". Heard und der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla besuchten dem Bericht zufolge zusammen das Currumbin Wildlife Sanctuary an der Gold Coast. Später veröffentlichte Heard im Online-Dienst Instagram ein Foto, auf dem sie den Arm auf Musks Schulter gelegt hat - auf der Wange des 45-Jährigen ist deutlich der Abdruck eines Kussmundes zu sehen.

Heard hatte sich im vergangenen Jahr von dem Schauspielkollegen Depp getrennt, die Scheidung wurde dann im Januar vollzogen. Die Trennung verlief heftig. Heard warf Depp vor, sie immer wieder körperlich und seelisch misshandelt zu haben. Eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt zog sie aber schließlich zurück.