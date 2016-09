Robbie Williams kündigt neues Album für November an

Robbie Williams (42) bringt am 4. November sein neues Album "Heavy Entertainment Show" auf den Markt. Das verkündete der britische Sänger am Sonntagabend auf Twitter.

"Ich möchte ein gemeinsames Erlebnis mit Millionen Menschen schaffen, mit Hilfe des Mediums 'leichte Unterhaltung'... aber auf Steroiden", sagte der Musiker laut einer Pressemitteilung seines Labels Sony Music vom Montag.

My new album, Heavy Entertainment Show, is out 4 November! Pre-order your copy now: https://t.co/o8NARFunF4 #HeavyEntertainmentShow pic.twitter.com/CZemDCDJQB