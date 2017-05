Verdächtige Kugeln im Mund, Magen und Darm

Am Montagabend nimmt die Polizei einen verdächtigen Mann in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt fest. Das Nuscheln des Mannes machte die Beamten stutzig.

Bei der Kontrolle fielen aus seinem Mund plötzlich zwei Plastikkugeln. Laut einem Drogenschnellstest handelt es sich um 10 Gramm Kokain.

Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet und der Mann ins Krankenhaus gebracht. Auf Röntgenbilder wurde sieben weitere Fremdkörper im Magen und Darm gefunden.