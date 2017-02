Es setzte Prügel

Am Mittwoch, um 3.50 Uhr in Remerschen fuhr ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf ein Tankstellengelände auf. Dann stiegen vier Personen aus dem Auto und fingen laut Zeugen sofort an zu randalieren. Sie belästigten das Personal und die Kunden der Zapfsäule. Ein Angestellter wurde dabei angegriffen und verletzt. Die Polizei wurde gerufen. Einer der betrunkenen Randalierer wollte sich nicht beruhigen und wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Außerdem wurde Strafanzeige gegen die vier Männer erstellt.

Auf dem hauptstädtischen Bahnhof meldeten am Mittwoch gegen 00.50 Uhr Zeugen eine Schlägerei. Auf der Place de la Gare wollten mehrere Persone vermutlich einen Koffer stehlen. Der Besitzer wehrte sich aber und es zu einer Auseinandersetzung. Eine Polizeistreife konnte die Angreifer kurze Zeit später ermitteln. Sie wurden zur Dienststelle verbracht und eine Strafanzeige wurde erstellt.