Clinton muss 9/11-Zeremonie verlassen

Clinton habe sich "überhitzt" gefühlt und sich in die Wohnung ihrer Tochter zurückgezogen, sagte ihr Sprecher. Aus Polizeikreisen hieß es, Clinton sei offenbar in Ohnmacht gefallen.

In einem Video, das über Twitter und Facebook verbreitet wurde, war zu sehen,wie die 68-Jährige schwankt und fast zu stürzen scheint und von drei Leuten gehalten werden muss. Mehr als eine Stunde später verließ Clinton die Wohnung ihrer Tochter wieder und sagte zu wartenden Reportern nur: "Es ist ein schöner Tag in New York City".

Sprecher Nick Merrill teilte nicht mit, ob Clinton auch von einem Arzt untersucht wurde. Ihre Gesundheit war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema im Wahlkampf gewesen. Ihr Gegner Donald Trump warf ihr vor, körperlich nicht in der Lage zu sein, das Präsidentenamt auszufüllen. 2012 war Clinton in Ohnmacht gefallen und hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ihr Arzt führte den Vorfall damals auf einen Magen-Darm-Virus und Dehydrierung zurück.