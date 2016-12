Rebellen-Enklave in Aleppo vor Zusammenbruch

In der Nacht zum Montag gelang den Soldaten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und mit ihm verbündete Milizen aus dem Iran die Einnahme weiterer Gebiete im Osten der Stadt, berichteten staatliche Medien und Oppositionsgruppen übereinstimmend.

Der von Russland unterstützte Assad steht damit vor seinem wichtigsten Sieg in dem Bürgerkrieg, der seit fast sechs Jahren wütet. Allerdings sind weite Teile des Landes weiter in der Hand von Aufständischen. Der Extremistengruppe IS gelang am Wochenende die Rückeroberung der antiken Oasenstadt Palmyra.

Die Soldaten hätten das Viertel Scheich Said im Süden der Rebellengebiete sowie Salihin und Karam al-Daadaa an der östlichen Front eingenommen, verlautete aus syrischen Militärkreisen. Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Geländegewinne. "Die Situation ist heute extrem schwierig", räumte ein Vertreter der Rebellengruppe Fastakim. Ein Reuters-Journalist berichtete von unaufhörlichen Bombardierungen. Nach seinen Worten waren es die intensivsten Gefechte in der Großstadt seit Tagen.

Keine Lösung zeichnete sich für die Zehntausenden Zivilsten ab, die in der schrumpfenden Enklave eingeschlossen sind. Nach Angaben der russischen Regierung konnte kein Einvernehmen über einen Abzug erreicht werden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, 728 Rebellen hätten in den vergangenen 24 Stunden die Waffen niedergelegt und seien in den Westen Aleppos gebracht worden. Nach diesen Angaben verließen im selben Zeitraum auch 13.346 Zivilisten das umkämpfte Gebiet im Osten der Stadt. Am Sonntag lud die syrische Armee ausländische Journalisten zur Einberufung neuer Soldaten ein, die früher Rebellen gewesen seien oder aus den eroberten Gebieten stammten.

Beide Seiten machten sich gegenseitig heftige Vorwürfe über den Umgang mit jungen Männern in den Rebellengebieten. Oppositionsgruppen warfen Assad Massenverhaftungen und Exekutionen vor, was die Regierung in Damaskus bestreitet. Assad warf den Rebellen im Gegenzug vor, junge Männer in den von ihnen kontrollierten Gebieten an der Flucht zu hindern und zum Kampf zu zwingen. Die Rebellen wiesen die Vorwürfe zurück.