Der Schienenauszug fehlt

Nach Tageblatt-Informationen wurden auf der frisch sanierten "Pont Adolphe" die Dehnungsfugen für die Tram-Schienen vergessen ( ► Link ). Das Nachhaltigkeitsministerium dementiert und erklärt, dass es sich in dem Fall um vier sogenannte Schienenauszüge handelt. Sie werden erst im Juni/Juli eingebaut, so Sprecherin Dany Frank.

Die Dehnungsfugen befinden sich derzeit unter einer Teerschicht versteckt. Im Sommer wird darüber der Schienenauszug gelegt. Sie lassen größere Längsbewegungen zu und sorgen dafür, dass es keine Lücke im Gleis gibt.

Da die Tram erst in einigen Jahren über die Brücke rollen wird, hat die Verlegung der Schienenauszüge bislang keine Priorität gehabt, heißt es weiter. Die Spezialkonstruktion wird bei einer Firma in Rümelingen gefertigt. Das Lastenbuch ist voll. Das Unternehmen arbeitet derzeit hauptsächlich für das Tramprojekt. Darum die Verzögerung, betont Frank.

Rund drei Jahre lang wurde die Brücke saniert. Zig Tonnen des Mauerwerks wurden abgetragen und neu aufgezogen. Mehr als 500 vorgespannte Stahlstangen wurden in die Steinbrücke eingebaut. Jede einzelne Stange muss eine Last von 50 Tonnen aushalten. Rund 86 Millionen Euro wurden in die Sanierung gesteckt.