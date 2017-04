Probleme im Zugverkehr nach Thionville

Zugpendler in Richtung Thionville sollten am Montagabend besser gute Nerven eingepackt haben: Wegen eines Problems mit dem Stellwerk in Bettemburg stand der Zugverkehr nach Thionville quasi still. Erst später korrigierte die CFL, die Verspätungen und Ausfällen wären durch ein Problem im SNCF-Netz bedingt gewesen. Laut Informationen der CFL und des ACL ersetzten Busse die ausgefallenen Züge.

Viele Menschen sitzen derzeit in der Hauptstadt fest. Der Bahnhof Luxemburg sei "etwas überlastet", da nicht genügend Busse zur Verfügung stehen würden.

@TER_Metz_Lux j'essaie désespérément de trouver un peu d'humour pour décrire la situation de ce soir.. Quelqu'un en a un peu en réserve..? — Julien Chaudoin (@jjulien_) 10. April 2017

Un train devrait repartir de #Luxembourg vers la #France à une heure indéterminée. D'après agents sur quai, on espère résolution du pb tech pic.twitter.com/W33MJYcjdr — Thomas Toussaint (@ThomToussaint) 10. April 2017

Um 19.41 wurde gemeldet, das Problem sei behoben und die Züge würden den normalen Dienst wieder aufnehmen.