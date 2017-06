Hardcore-Fieber in Luxemburg

Das Konzerthaus "Atelier" verzichtet bekanntlich dieses Jahr auf die Austragung seines Festivals Rock-a-Field. Als kleines Trostpflaster für die Musiknerds in Luxemburg gab es nun zwei Abende im Atelier selber, die als kleines Festival die Freunde der etwas raueren Töne begeistern konnten.

Am Montagabend traten die Band Architects, Suicide Silence, Motionless In White, Every Time I Die, The Devil Wears Prada und Shvpes auf. Dass es dabei auch visuell einiges zu bestaunen gab, zeigen die Bilder unseres Fotografen Alain Rischard.