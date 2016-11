Zwei Schüsse auf Paar abgefeuert

Seit Montag Nachmittag muss sich der in Belgien geborene Jacques P. vor der Diekircher Kriminalkammer wegen Mordversuchs verantworten. Er soll zwei Schüsse auf eine Frau und einen Mann abgegeben und dabei letzteren verletzt haben.

Dem 63-Jährigen wird folgendes vorgeworfen: Ende Oktober letzten Jahres habe er in Schimpach Morddrohungen gegenüber einer heute 64-jährigen Frau geäußert. Doch damit längst nicht genug. Er habe gleichzeitig mit einer Waffe, die er vor den Augen der Frau geladen hatte, auf sie gezielt, um sie einzuschüchtern. Jacques P. sagte aber vor Gericht, er hätte die Waffe mit vor Ort gebracht, um sich vor der Frau das Leben zu nehmen, da die Frau ihre Beziehung zu ihm, die via Datingportal zwei Monate vorher begonnen hatte, kurz vor diesem Tag beendet hatte.

Nur wenige Tage nach seinem ersten Auftritt war Jacques P. erneut in Schimpach aufgetaucht, zu diesem Moment saß die oben erwähnte Frau mit einem Mann (heute 53 Jahre alt) auf der Terrasse ihres Hauses. Während eines Streits habe es ein Handgemenge gegeben, während dem Jacques P. zwei Schüsse in Richtung der beiden abfeuert und dabei den Mann auf der Terrasse an der Schulter verletzt.

Dieser konnte aber anschließend den Angreifer trotz seiner Verletzungen überwältigen und ihm die Waffe abnehmen. Der vermeintliche Täter verletzte sich anschliessend mit einem Messer, das er in der Küche des Hauses fand, selbst durch zahlreiche Stiche und Schnitte (insgesamt 23 leichtere bis sehr schwere Verletzungen wurden später festgehalten). Er musste im Krankenhaus notoperiert werde, so die Aussagen des medizinischen Experten am Montag vor dem Kadi, der unterstrich, dass einige Verletzungen, vor allem im Brustbereich, lebensbedrohlich waren.

Der Arzt schilderte auch die Schwere der Verletzungen des Opfers, der an der Schulter von einer Kugel getroffen wurde. Auch diese Person musste operiert und die Reste einer Kugel entfernt werden. „Die Kugel hätte durchaus lebenswichtige Organe treffen können.“

Wie die Ermittlungen später ergaben, war Jacques P. mit seiner Waffe aus dem benachbarten Belgien rund 70 km nach Schimpach gefahren, um seine Tat auszuführen. Diese Tatsache bringt es mit sich, dass in diesem Fall der Vorsatz zurückbehalten wurde. Somit wird nun nicht mehr von versuchtem Totschlag sondern von versuchtem Mord gesprochen.

Bei Durchsuchungen im Haus von Jacques P., der Sportschütze war, wurden gleich mehrere Waffen sichergestellt. Ausserdem fanden die Ermittler einen Brief, der Jacques P. im Vorfeld seiner Tat geschrieben hatte und in dem er sich bereits für seine Tat entschuldigt. Er sehe keinen anderen Ausweg. Des Weiteren sprach der ermittelnde Polizist am Montag vor der Kriminalkammer aus, dass die Ploizei auch anhand des Computers von Jacques P. feststellen konnte, dass er sich bereits 2014 über Selbstmordmethoden im Netz informierte.

Die Frau aus Schimpach konnte sich vor dem Richter nur schwer oder bruchstückhaft an verschiedene Einzelheiten des Vorfalls erinnern. Sie konnte gestern z.B. nicht mehr bestätigen, dass der vermeintliche Täter die Waffe vor ihren Augen geladen hatte. Die sichtlich aufgelöste Frau schilderte alsdann den Verlauf des Zwischenfalls und gab immer wieder zu verstehen, dass sie seit diesem Tag Schwierigkeiten habe, ihre Gedanken klar zu fassen.

Das Opfer sagte am Montag aus, dass alles sehr schnell ablief. Er habe Jacques P. in der Tür zur Terrasse stehend mit der Waffe in der Hand gesehen und er habe mit einer Reflexbewegung die Waffe nach oben gedrückt. Hierbei habe sich ein Schuss gelöst. Während des Streits sei die Waffe zu Boden gefallen, die Frau habe sie aufgehoben und zuerst in den Garten und später auf das Nachbargrundstück geworfen.

Der Prozess wird am Donnerstag weitergeführt.