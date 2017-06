Unfälle und Alkohol

Kurz nach 19.00 Uhr am Sonntagabend gab es einen Verletzten auf dem CR 309 "Misärsbréck" in Richtung Bauschleiden, als ein Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Fast um die gleiche Zeit stürzte nicht weit entfernt auf dem CR 319 Kaundorf in Richtung Esch-Sauer ein Auto einen Abhang hinunter. Der 112 vermeldet hier zwei Verletzte, lautsei ein Kleinkind bei diesem spektakulären Unfall oberhalb der Staumauer schwer verletzt worden.

Gegen 18.00 Uhr war bei einem Unfall auf dem CR 101 von Schoenfels nach Kopstal eine Person verletzt worden. Hier war laut Polizeibericht Alkohol im Spiel: Der Unfallverursacher hatte bei einem Überholmanöver einen anderen Wagen und anschließend einen Straßenbaum gestreift und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Führerschein wurde eingezogen. Gegen 19.00 Uhr waren auf der N15 (keine nähere Ortsangabe) gleich zwei Führerscheine fällig. "Ein Fahrradfahrer befuhr die 'route de Bastogne', als er aus bislang unbekannten Gründen zur Seite fiel und gegen ein Fahrzeug prallte. Es blieb beim Materialschaden", heißt es hierzu im Polizeibericht. Dumm gelaufen, möchte man sagen, aber da die Polizei vor Ort war und Alkoholeinfluss festgestellt wurde, mussten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrerlaubnis abgeben.

Am Montagmorgen wurde in Dondelingen bei einer Kollision zwischen zwei Autos eine Person verletzt, ebenso bei einem Unfall auf dem CR 141 Mompach in Richtung Wasserbillig: Hier war ein Auto in den Straßengraben geraten.