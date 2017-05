Gras vom Spielplatz

Spielplätze sind ein raues Pflaster. Ein Zeuge meldete sich am Sonntagabend bei der Polizei und sagte aus, dass er auf dem Spielplatz in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt zwei verdächtige Männer beobachtet habe. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Männer hätten dort den ganzen Nachmittag über auf Kunden gewartet und mit Drogen gedealt, berichtete der Zeuge.

Der Zeuge meldete der Polizei ebenfalls, dass die Männer, nachdem sie von Kunden angesprochen wurden, in die rue Adolphe Fischer gingen, wo sie sich für eine kurze Zeit in gebückter Haltung bei geparkten Fahrzeugen aufhielten und anschließend zum Kunden zurückkehrten.

Die Polizei sammelte die zwei Männer sowie eine dritte Person ein und brachte sie zur Dienststelle. Wie sich herausstellte, waren unter den Autos einzelne Tüten mit Gras versteckt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der drei Männer sowie die Vorführung vor dem Untersuchungsrichter an. Das aufgefundene Marihuana, diverse Mobiltelefone sowie Bargeld wurden beschlagnahmt.