Holzschnitzel-Schwelen

Die Bettemburger Feuerwehr wurde am Dienstabend kurz nach 20.00 Uhr zu einer Rauchentwicklung alarmiert. In der Ladung eines Lastewagens, welche aus Holzschnitzel bestand, kündigte sich ein Brand an.

Zeugen hatten bereits mit der Brandbekämpfung begonnen als die Bettemburger Feuerwehr anrückte, sodass ein Übergreifen des Feuers auf den Lastwagen verhindert werden konnte. Der Sattelschlepper wurde entladen und die Beladung mit Hilfe eines Baggers verteilt. So konnte der Brand vollständig, zum Teil unter Atemschutz, von den Bettemburger Feuerwehrleuten gelöscht werden. Nach rund einer Stunde waren sämtliche Brandnester abgelöscht. Verletzt wurde niemand.