Beifahrer wurde zum Fahrer

Eine Polizeistreife wurde am Sonntagabend in Diekirch in der route d'Ettelbrück auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit ausgeschalteten Lichtern gesteuert wurde.

Als die Beamten den Fahrer darauf ansprachen, konnte die Polizei Alkohol riechen. Der Mann, der neongrüne Haare hatte schien in Karnevalstimmung gewesen zu sein.

Nachdem der Mann angehalten hatte und aus dem Wagen stieg bemerkten die Beamten, dass der Beifahrer plötzlich auf der Fahrerseite saß. Außerdem sahen die Polizisten zu dem Zeitpunkt zwei weitere Insassen auf der Rückbank.

Der eigentliche Beifahrer gab an die ganze Zeit über Fahrer gewesen zu sein obwohl Zeugen dies wiederlegen konnten. Demnach wurden beide aufgefordert einen Alkoholtest durchzuführen, die alle zwei positiv ausfielen. Gegen den ursprünglichen Fahrer wurde Protokoll erstellt.

Da sich zudem herausstellte, dass kein Versicherungsschutz bestehen würde, setzten die Beamten die Staatsanwaltschaft in Kenntnis, die daraufhin die Beschlagnahmung des Fahrzeuges anordnete.