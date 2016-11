Brand in Wohnhaus

Eine aufmerksame Reinigungskraft hatte am frühen Abend gegen 17.30 Uhr Alarm geschlagen, als sie in einem Wohnhaus in der route de Thionville in Howald Rauch endeckte. Aus den Fenstern im Erdgeschoss und dem ersten Stock quollen schwarze Rauchwolken hervor.

Die herangerückte Feuerwehr leitete die sofortige Evakuierung von zwölf Bewohnern ein und machte sich ausgerüstet mit schwerem Atemschutz an die Bekämpfung des Feuers. Dieses war in den Räumlichkeiten eines Zahntechnikers ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute Gasflaschen, die zu explodieren drohten.

Das Feuer konnte allerdings schnell gelöscht werden, niemand wurde verletzt. Der Materialschaden hingegen sei erheblich, heißt es weiter in der Mitteilung.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Hesperingen, die mit 32 Mann angerückt war, die Berufsfeuerwehr, der Samu und eine Ambulanz aus Luxemburg-Stadt, sowie die Polizei.