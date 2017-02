Kasse geklaut

Demnach haben zwei Männer das Lokal betreten und sich an den Tresen gesetzt. Kurz darauf habe ein dritter Mann, in Begleitung eines Kleinkindes im Alter von zirka drei Jahren das Lokal betreten und sich in eine Ecke der Gaststätte gesetzt.

Nachdem die Kellnerin, den Mann mit dem Kind bedient hatte, bemerkte sie, so der Polizeibericht, dass ihr Mobiltelefon, sowie das Geld aus der Kasse verschwunden waren.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Alle drei sprachen Italienisch. Sie fuhren zwei Autos. Ein weißes Auto mit französischen Kennzeichen und ein dunkles Auto. Einer der Verdächtigen ist 1,60 Meter groß, trägt einen dicken Schnurrbart und ist zirka 45 Jahre alt. Der Zweite ist ebenfalls 1,60 Meter groß und rund 45 Jahre alt. Er trägt kurzes schwarzes Haar. Der Dritte gesuchte Mann ist zirka 30 Jahre alt und dünn mit kurzem schwarzen Haar.