Nach der Festnahme in die Psychiatrie

In dem kleinen Grenzort Nittel an der Mosel, gegenüber von Grevenmacher, kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialkräfte der deutschen Polizei kamen zum Einsatz. Sie nahmen einen 23-jährigen Luxemburger fest. Grund der Festnahme war eine Hilferuf aus dem nahen Umfeld der Familie. Es bestandt der akute Verdacht der Misshandlung.

Inzwischen wurde der junge Mann an Luxemburg ausgeliefert und in eine psychatrische Anstalt gesteckt. Nach den ersten Vernehmungen von Zeugen und des Beschuldigten relativieren sich die schweren Vorwürfe gegen den Mann, heißt es von der Polizei aus Trier am Donnerstag. Entgegen der Befürchtungen wurden auch keine Waffen bei der Durchsuchung der Wohnung in Nittel gefunden.

Auch gegen die 35-jährige Mutter des Kindes ergibt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kein Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten, heißt es weiter

Der Warnhinweis kam aus dem familiären Umfeld, wie der Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. Von aggressivem Verhalten ist dabei die Rede. Bis zur Klärung der familiären Situation bleibt das dreijährige Mädchen in der Obhut des Jugendamtes. Die Ermittlungen dauern noch an.