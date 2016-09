Tesla ist in Luxemburg

Jedem der sich für Autos oder Technik interessiert sollte Tesla ein Begriff sein. Am Donnerstag hat der amerikanische Autobauer eine Filiale in Luxemburg-Stadt, in der "Route de Thionville" eröffnet.

Der Hersteller baut Elektro-Autos. Hatte Tesla sich bisher eher auf leistungsstarke, teure Modelle konzentriert, versucht die Firma nun mit dem günstigeren "Model 3" groß durchzustarten und die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben.

Tesla ist allerdings nicht nur wegen den Elektro-Autos bekannt. Der Hersteller arbeitet auch an einem selbstfahrenden Auto. Hier stand das Unternehmen kürzlich wegen eines tödlichen Unfalls in der Kritik.

Im Mittelpunkt des Tesla-Hypes steht dessen Gründer und Manager Elon Musk. Der exzentrische Millionär fällt immer wieder mit wagemutigen und futuristischen Ideen auf. Er startete neben Tesla ebenfalls "SpaceX", eine Firma die Raumschiffe für Weltraumtourismus bauen soll.