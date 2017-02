Zeugenaufruf nach Brieftaschendiebstahl

Am Freitag, dem 02.09.2016 begab sich eine ältere Dame in Strassen in ein Bekleidungsgeschäft und danach in einen Baumarkt. Die Frau hatte ihre Handtasche an ihrem Rollator hängen. In einem Moment der Unachtsamkeit wurde ihre Brieftasche entwendet.

Kurze Zeit später wurde mit der von gestohlenen Bankkarte an zwei verschiedenen Geldautomaten in Merl (Luxemburg-Stadt) eine größere Geldsumme abgehoben.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Informationen über die abgebildete Frau hat oder andere zweckdienliche Hinweise, ist gebeten sich bei der Dienststelle Capellen unter der Telefonnummer 49 97 - 35 00 zu melden.