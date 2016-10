Mutmaßliche IS-Helfer auf Ibiza festgenommen

Die Männer seien am frühen Dienstagmorgen bei einer Aktion der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in der Gemeinde Sant Antoni de Portmany im Westen der Urlaubsinsel gefasst worden, teilte das Madrider Innenministerium mit.

Die Männer seien 35 und 31 Jahre alt und hätten sich in der El-Fath-Moschee auf der Baleareninsel als Imame betätigt, hieß es. Die mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) würden unter anderem der Verherrlichung des Terrorismus und der Indoktrinierung junger Menschen bezichtigt. Sie seien auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv gewesen.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Anhebung des Terroralarms auf die zweithöchste Stufe 4 Mitte vergangenen Jahres 156 Dschihadisten in Spanien festgenommen.