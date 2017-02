Aggressiver Gast landet in Ausnüchterungszelle

Montagabend hat in Ettelbrück in einer Kneipe ein betrunkener Mann randaliert. Dabei fuchtelte er mit einem zerbrochenen Glas rum. Eine Aushilfe in dem Lokal rief die Polizei. Die Beamten fackelten nicht lange und nahmen den Mann mit auf die Wache.

Allerdings flippte der Mann im Streifenwagen aus und trat mit den Füssen um sich. Nach einem Termin beim Arzt, durfte er den Rest der Nacht friedlich seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.