"Trump blockiert mich auf Twitter"

Horror oder Segen? Der US-Erfolgsautor Stephen King (69) kann nach eigenen Angaben keine Twittereinträge von US-Präsident Donald Trump (71) mehr verfolgen.

"Trump hat mich blockiert, so dass ich seine Tweets nicht mehr lesen kann. Ich muss mich wohl umbringen", twitterte King am Dienstag (Ortszeit) ironisch. "Verdammt zu einer existenziellen Einöde der Trumplosigkeit."

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.