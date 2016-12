Cactus und CFL Multimodal kooperieren

Im Bereich Logistik werden die Supermarktkette Cactus und die Logistik-Tochter der CFL-Gruppe künftig zusammenarbeiten. Das teilten beide Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Es geht um einen Teil der Tiefkühlprodukte die in den Cactus und C-Shoppi Läden angeboten werden. Diese werden ab März 2017 im neuen Multifunktionslager von CFL multimodal in Düdelingen lagern.

Die Serviceleistungen von CFL Multimodal umfassen sowohl die Warenannahme wie –kontrolle, die Warenlagerung und die Vorbereitung der auszuliefernden Bestellungen. Weiterhin wird CFL Multimodal den durch diese Aktivitäten anfallenden Abfall ordnungsgemäß trennen und recyceln.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Cactus, einen Teil seiner Tiefkühllagerung auszulagern und CFL Multimodal seine Logistikleistungen im Lebensmittelbereich auszubauen, schreiben die beiden Unternehmen. Die Vereinbarung zwischen Cactus und CFL Multimodal ist unterschrieben und läuft über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Das neue Multifunktionslager von CFL multimodal befindet sich auf dem Logistikpark des Eurohub Sud in Dudelange und steht kurz vor der Fertigstellung. Es wird über 30.000 m2 Nutzfläche verfügen und in mehrere Lagerzonen aufgeteilt sein: Hochregallager, Rollenlager, Blocklager, Hothouse bis +75°C, Reifenlager, Kommissionierzonen, Kühllager bis +5°C, Tiefkühllager bis -23°C. Mittelfristig werden 200 Mitarbeiter von CFL Multimodal im Logistikpark tätig sein.