Einbrecher löst Alarmanlage aus und flüchtet

In den frühen Samstag Morgenstunden, zwischen 3:30 und 3:45 Uhr, wurde in einer Gastwirtschaft in der Avenue Pasteur in Luxemburg eingebrochen. Doch das war nicht der einzige Einbruch in der Nacht zum Samstag.

Am Freitag Abend haben sich Einbrecher in der rue des Eglantiers in Mamer an einem Einfamilienhaus zu schaffen gemacht. Bei dem Versuch kurz von 21 Uhr in das Haus zu gelangen, löste der Täter die Alarmanlage aus und flüchtete.

In Garnich, in der rue de la Montée, wurde am Freitag Nachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Am Vormittag, beziehungsweise in der Nacht zum Freitag war es dann schon zu einem Einbruch in einer Gastwirtschaft in der Rue Jean-Pierre Bausch in Esch/Alzette gekommen.