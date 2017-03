In der rue de la Redoute in Howald ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein großes Haus abgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf stand bereits das ganze Haus in Flammen. In dem unbewohnten Haus soll sich zu dem Moment niemand aufgehalten haben.

Die Feuerwehr von Hesperange war mit einem Einsatzteam von 27 Personen vor Ort. Unterstützung erhielt sie von ihren Kollegen aus Luxemburg-Stadt. Niemand wurde verletzt.