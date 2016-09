Ermittler sprechen von Terror-Zelle und suchen 28-Jährigen

Die Ermittlungen nach dem Anschlag am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Dies teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit. Der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, fügte in einem Interview des Senders CBS hinzu, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe.

Mutmaßlicher Täter

Nach dem Bombenanschlag in New York fahndet die US-Polizei per Phantombild nach einem 28-Jährigen. Der in Afghanistan geborene Ahmad Khan Rahami werde im Zusammenhang mit der Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea gesucht, bei dem am Samstagabend 29 Menschen verletzt wurden, schrieb Polizeisprecher J. Peter Donald im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Rund 24 Stunden, nachdem bei der Explosion im Stadtteil Chelsea 29 Menschen verletzt wurden, wurde an einem Bahnhof im benachbarten Bundesstaat New Jersey laut US-Bundespolizei FBI am Sonntagabend ein Paket mit mehreren Sprengsätzen entdeckt. Ein Sprengsatz explodierte bei der versuchten Entschärfung.

Bei dem jüngsten Fund am Bahnhof der Stadt Elizabeth handelte es sich um ein "verdächtiges Paket mit zahlreichen selbstgebauten Sprengsätzen", erklärte das FBI. Ein Sprengsatz sei explodiert, als ein Roboter versuchte, ihn zu entschärfen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben von Bürgermeister Chris Bollwage hatten zwei Männer das Paket am Sonntagabend am Bahnhof von Elizabeth gefunden und die Polizei alarmiert, weil "Drähte und ein Rohr" herausragten. Der Bahnverkehr von Elizabeth zum New Yorker Flughafen Newark wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt.

In New York waren am Samstagabend bei einem Bombenanschlag 29 Menschen verletzt worden. In New York wurden nach dem Anschlag und angesichts der am Dienstag beginnenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. An Bahnhöfen, Flughäfen und U-Bahnstationen sind fast 1000 zusätzliche Polizisten und Angehörige der Nationalgarde im Einsatz