Weltcup-Feeling an der Mosel

Die belgischen Cyclocross-Rennen sind berühmt-berüchtigt. Um diese Stimmung in Luxemburg zu erleben, freuen sich die Cross-Fans bereits auf die Weltmeisterschaft am 28. und 29. Januar in Beles. Wer aber nicht so lange warten möchte, soll sich die nationale Meisterschaft am Samstag in Remerschen nicht entgehen lassen.

Die Organisatoren des VC Schengen haben die Cyclocross-Meisterschaften ein erstes Mal an die Mosel geholt und diese Premiere soll etwas Besonderes werden. Die Strecke entspricht den UCI-Normen (z.B. ist der Parcours drei Meter breit), so dass theoretisch sogar ein Weltcup-Rennen hier ausgetragen werden könnte.

Große Anstiege gibt es rund um die Baggerseen zwar keine, dennoch sind drei bis vier kurze, dafür umso giftigere Steigungen zu bewältigen. Alles in allem ist der Parcours recht abwechslungsreich. Die Start- und Ziellinie befindet sich auf einer asphaltierten Straße, doch relativ schnell geht es für die Fahrer ins Gelände. Trotz der ersten 180-Grad-Kurven ist der erste Teil relativ „roulant“. Einiges wird aber vom Wetter abhängen. Ganz wird der Boden wohl nicht gefroren sein, so dass auch technisches Geschick gefragt ist.

Was den Untergrund anbelangt, so findet man in Remerschen eigentlich alles vor, was das Cyclocross-Herz begehrt. Asphalt, Boden, Kies, Sand sorgen für reichlich Abwechslung. Die größten Schwierigkeiten warten dann im zweiten Teil des gut 2,5 km langen Parcours, wo es für die Fahrer noch einige Male auf und ab geht. Spannend wird zu sehen sein, wie sie den Hang mit den weit auseinander liegenden provisorischen Treppen meistern werden.

Nach einer bislang sehr spannenden Saison versprechen auch die nationalen Titelkämpfe richtig interessant zu werden. Und wie es sich für einen richtigen Cyclocross gehört, wird zum Abschluss noch gemeinsam im großen Zelt gefeiert. Damit es zu einem großen Fest wird, hat der VC Schengen die Veranstaltung extra auf einen Samstag vorverlegt.