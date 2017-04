Dramatiker Armand Gatti ist tot

Armand Gatti ist unter anderem durch Projekte mit Laiendarstellern und sozialen Randgruppen bekannt geworden. Er galt als Verfechter eines innovativen und engagierten Theaters. Gatti wurde am 26. Januar 1924 in Monaco geboren. Im Zweiten Weltkrieg wurde er Mitglied in der französischen Widerstandsbewegung und später von der Nazi-Geheimpolizei Gestapo nach Deutschland verschleppt. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als Journalist. Die Zeitung "Le Monde" nannte den geborenen Sohn eines Straßenfegers und einer Putzfrau einst einen "Laien-Missionar der Kultur".

Er erhielt für sein Theaterstück "Le poisson noir" den "Prix Feneon". Sein Film "L'Enclos", eine Geschichte von zwei Konzentrationslager-Häftlingen, erhielt Auszeichnungen auf den Festivals von Moskau und Cannes. Prämiert wurden auch der Kuba-Film "El otro Cristobal" (Der andere Christoph Kolumbus - 1963) sowie "Nous etions tous des noms d'arbres" (1982), ein Film über das Nordirland-Problem.

Ab 1973 engagiert er sich in der "La Parole errante", bei Schreibateliers und der Ausarbeitung von Theaterstücken mit seinen "Loulous" (Analphabeten, Arbeitslose, Aussteiger), wie er sie genannt hat.