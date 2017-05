Wieviele Sprachen und ab wann?

4.511 Personen hatten die von Jacques Dahm eingereichte Petition unterzeichnet. Sie richtet sich gegen die spielerische (non-formale) Frühförderung der französischen Sprache in den Crèches und dem Cycle 1 (Spielschule) sowie den formalen Einstieg ins Französische ab dem Cycle 2.1 (1. Schuljahr). Wirklich näher kamen sich Petitionäre und Politiker in der rund 80-minütigen Diskussion nicht. Vielmehr war es ein weiterer Austausch von Meinungen und Studien mit teils widersprüchlichen Ergebnissen.

Jacques Dahm, selbst Grundschullehrer, kritisierte vor allem, dass hier eine grundlegende Reform vorgenommen werde ohne die laufenden Pilotprojekte auszuwerten. Es fehle ganz einfach an einem ausgewogenen Gesamtkonzept. „Probleme mit der französischen Sprache scheinen wichtiger als die mit anderen Sprachen, etwa der deutschen.“ Positiv an der Reform sei einzig, dass „ jetzt die Mehrsprachigkeit in der Frühförderung thematisiert wird“. Aus Sicht von Dahm riskiert sie, viele Kinder zu überfordern. Ganzheitliches Lernen, insbesondere unter verstärkter Einbindung sportlicher Aktivitäten, und kleinere Klasseneffektive seien die besseren Lösungsansätze, so seine Überzeugung.

Bei der anschließenden Debatte waren es vor allem Abgeordnete mit „erzieherischen Hintergrund“, die sich zu Wort meldeten. Von Unterrichtsminister Claude Meisch war es das Bekenntnis, dass er „a priori“ Verständnis für kritische Positionen habe. „Aber ich glaube, dass wir zu sehr dazu neigen, eigene meist negative Erfahrungen in Reflexionen über eine Reform einzubringen. Das ist ein Fehler.“ Meisch betonte nochmals, dass es „nicht um klassisches Lernen geht, sondern um ein spielerisches Angebot, sich mit der französischen Sprache vertraut zu machen.“ Der Gesetzentwurf über die sprachliche Frühförderung in den Crèches steht am Mittwoch auch auf der Tagesordnung der parlamentarischen Unterrichtskommission.

Von sieben eingereichten Petitionsanträgen wurde derweil am Morgen während der Sitzung der zuständigen Kommission nur einer angenommen. Der Grund: Viele Texte müssen neu formuliert werden. Angenommen wurde lediglich die Nummer 805, bei der es um weniger Lichtverschmutzung im öffentlichen Raum geht.

