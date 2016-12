Die Zukunft fest im Blick

Getreu dem Motto, dass Angriff die beste Verteidigung sei, zog Pierre Gramegna dabei einen Vergleich zwischen der letzten Budgetplanung der CSV/LSAP-Koalition im Frühjahr 2013 und der realen Entwicklung der Staatsfinanzen unter der neuen Dreierkoalition ab 2013. „Die Arbeitshypothese der alte Regierung war, den europäischen Stabilitätspakt zeitweilig nicht zu respektieren“, so der Minister.

Das habe die neue Regierung besser hinbekommen. Seit 2013 wurden die drei maßgeblichen Parameter immer respektiert. Es wurde in dieser Zeitspanne kein neuer Kredit aufgenommen, die Schuldenquote bezogen auf das BIP ging von damals erwarteten 23 Prozent auf 20,6 Prozent zurück und wird mit 21,9 Prozent auch 2020 deutlich unter der maximalen Obergrenze von 30 Prozent liegen, die sich die Regierungen immer gaben. Laut der EU-Kommission sei Luxemburg Klassenbester.

Auch die hohe Investitionspolitik sei konform zu den EU-Vorgaben, so Gamegna. Eine Kürzung um eine Milliarde würde das Defizit des Zentralstaats auf Null bringen. Eine solche Politik der „schwarzen Null“, wie sie derzeit in Deutschland praktiziert werde, sei aber der falsche Weg. Bei den 2,4 Milliarden die 2017 im Haushalt stehen handele es sich um Investitionen in die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Schwerpunkte sind dabei grüne Investitionen (Gewässerschutz, Klimaschutz usw.) sowie der Wohnungsbau. Das Ratio Budget/Kreditaufnahme bleibe dabei eines der besten der EU.

Pierre Gramegna unterstrich, dass trotz der Steuerreform die direkten Steuern im Jahr 2017 steigen werden. Das zeige, dass man sich diese Reform, trotz dem Rückgang bei der TVA - durch den Einbruch beim elektronischen Handel - leisten könne. Insgesamt nimmt der Staat im nächsten Jahr 16,9 Milliarden ein. Wie bereits am Dienstag Berichterstatter Claude Haagen verteidigte auch Pierre Gramegna die Übernahme des OMT-Ziels (objectif moyen terme) der EU-Kommission von -0,5 Prozent.

Diese Defizit-Vorgabe basiert auf der Projektion einer natürlichen Entwicklung der Bevölkerung auf über eine Million Einwohner im Jahr 2060. Das bedeute aber nicht, dass die Regierung eine solche Entwicklung anstrebe. Vielmehr sei man um ein anderes Wirtschaftswahstum bemüht, bei dem weniger Menschen ins Land kommen. Die Rifkin-Studie gebe da interessante Pisten zu Sektoren mit hoher Wertschöpfung vor.

Zufrieden zeigte sich Gramegna auch darüber, dass es gelang, die Arbeitslosigkeit auf 6,8 Prozent zu drücken, das niedrigste Niveau seit 2012. Auch die 75 Millionen, die weniger in den Fonds de l'emploi flossen seien eine gute Nachricht. Sie könnten nun in Zukunftsprojekte investiert werden. Genau wie das Geld, das die Menschen über die Steuerreform, die Mindestlohanpassung, Rentenanpassung und das Gehälterabkommen mehr in der Tasche haben.