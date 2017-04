"Königlich" speisen in der avenue de la Gare

Der Imbiss wird 365 Tage im Jahr geöffnet sein. Am Wochenende sowohl am Tag als auch in der Nacht. Burger Brands kümmert sich auch um die anderen Quick-Restaurants in Luxemburg und Belgien. Davon gibt es im Großherzogtum nur noch mehr acht, denn das in der Nähe des Hauptbahnhofes wurde in eine Burger-King-Filiale verwandelt.

Michael Berger, Franchisenehmer der Burger King GmbH, führt die drei bestehenden Restaurants der amerikanischen Schnellimbiss-Kette in Luxemburg unter dem Franchising-System. Der neue Burger King und die bestehenden Quick-Filialen von Burger Brands arbeiten hingegen ohne Franchising. Es wird trotzdem versucht, mit Michael Berger zusammenzuarbeiten. „Da wir die gleiche Marke betreiben, gab es schon ein paar Treffen bezüglich der Vermarktung von Burger King in Luxemburg. Wir sind gespannt, wie sich der Markt weiterentwickeln wird“, unterstreicht Kevin Derycke, CEO von Burger Brands Luxembourg, im Gespräch mit dem

Zum ersten Mal überhaupt wurde hierzulande ein Quick-Restaurant in eine Burger-King-Filiale umgebaut. Es gäbe in Luxemburg noch Platz für neue Burger-King-Restaurants: „Im Moment ist alles möglich. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass neue Quick-Restaurants eröffnet werden oder ein Quick in einen Burger King verwandelt wird. Doch der Fokus bleibt auf der Weiterentwicklung von Burger King.“