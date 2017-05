Einen geschnappt, zwei auf der Flucht

Aufregung am Samstagmorgen im Raum Flaxweiler-Munsbach-Gonderingen. Keinen Anhalter mitnehmen, heißt es von der Polizei. Zwei Einbrecher seien auf der Flucht. Wenige Stunden später rückte die Polizei mit Details raus.

Ein Einbrecher-Trio trieb in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen in Gonderingen. In mehrere Häuser wurde eingebrochen. Augenzeugen sprachen von drei Tätern, die durch die Gärten in der Ortschaft schlichen. Dabei schauten sie durch die Fenster in die Gebäude. Laut einem Zeugen klingelten sie sogar an einem Haus. Als ein Hund anschlug, flüchteten sie.

Einer Polizeistreife fiel zur gleichen Zeit ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen auf. Als der Fahrer die Polizisten sah, drückte er aufs Gas. Eine wilde Verfolgungsjagd folgte. Gleich mehrere Polizeistreifen folgten dem Peugeot.

Die Flucht endete in einem Feldweg. Die drei Insassen flüchteten zu Fuß, dabei konnte ein Mann festgenommen werden. Von den beiden anderen fehlt bislang jede Spur. Im Fahrzeug wurden unter anderem Handschuhe und Einbruchswerkzeug gefunden, heißt es von der Polizei.

Die Spurensicherung nahm den Wagen gründlich unter die Lupe. Die Ermittler telefonierten mit den Kollegen in Frankreich. Dabei stellte sich heraus, dass der gefasste mutmaßliche Einbrecher im Nachbarland bereits polizeilich registriert ist.

Beim Verhör auf einer Wache dementierte er allerdings, die beiden anderen Männer zu kennen. Bei ihm wurde kein Diebesgut gefunden. Er musste sich anschließend einer DNA-Probe unterziehen, Fingerabrdrücke abgeben und ein Foto wurde von ihm geschossen. Da gegen den Mann keine handfesten Beweise vorlagen, durfte er die Wache später wieder verlassen. Das Fahrzeug wurde allerdings beschlagnahmt.