Zum Auftakt am Dienstag gab es insgesamt 8 mal Gold, 7 mal Silber und 5 mal Bronze für Luxemburg. Zweiter Tag am Mittwoch bei den Spielen der kleinen Staaten in San Marino.



Können unsere Sportler noch mehr Gold rausholen?



12:30 Uhr Beim Luftpistolenschießen holt Joé Dondelinger Silber