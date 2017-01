Geld aus Luxemburg

Zwischen Belgien und Luxemburg gibt es ein Ausgleichs-Abkommen für die Steuern, die belgische Grenzgänger in Luxemburg bezahlen. Was bedeutet, dass das Großherzogtum dem belgischen Staat jedes Jahr Geld überweist, das dieser dann an die betroffenen Gemeinden weiterleitet.

Die Höhe des Betrags wurde 2015 von 18 auf 30 Millionen angehoben. Bis Beginn 2016 kamen alle Gemeinden, in denen ein Grenzgänger wohnte, einen pro Kopf-Anteil dieser Summe.

Ebenfalls im letzten Jahr, im Februar, änderte sich dann jedoch der Verteilerschlüssel. Im Zuge der Reform des "Reynders-Juncker"-Fonds, benannt nach den beiden Finanzministern Didier Reynders und Jean-Claude Juncker, die ihn 2002 einführten, kamen nur noch Gemeinden in den Genuss von Geldern aus dem Fonds, in denen mehr als 5% der Einwohner in Luxemburg arbeiteten.

Was bedeutete, dass einige Gemeinden im letzten Jahr leer ausgingen, weil statt 44 nur mehr 35 Gemeinden die Kriterien erfüllten.

Wie lameuse.be jetzt meldet, hat der zuständige Minister Willy Borsus jetzt beschlossen, diesen Prozentsatz auf 3% zu senken. Damit werden künftig die Gemeinden Marche, Bouillon, Tellin, Wellin und Rendeux wieder Geld erhalten.

Rund 31.000 Menschen wohnen in Belgien und arbeiten in Luxemburg.