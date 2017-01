Nichts geht mehr in Richtung Frankreich

Ein Oberleitungsschaden kurz vor dem Bahnhof im lothringischen Hettange-Grande hat für ein Verkehrschaos im Schienenverkehr zwischen Bettemburg und Frankreich gesorgt.

Kurz vor 09:00 Uhr schlugen im Stellwerk Bettemburg die Alarmglocken. Sämtliche Signale schalteten auf rot. Das Problem war schnell gefunden. Ein französischer Regionalzug hatte ein Stück einer Oberleitung mit sich gerissen.

Die Insassen mussten zu Fuß in Richtung Hettange laufen.

Gelöst ist bislang aber nichts. Auf der französischen Seite wird am Problem gearbeitet, heißt es von der SNCF am Freitag. Am späten Nachmittag sollen die ersten Züge wieder rollen.

Auch die Hochgeschwindigkeitszüge TGV sind von der Panne betroffen. Ein Schienenersatzverkehr rollt jetzt von Bettemburg nach Thionville und zurück, heißt es von der CFL.