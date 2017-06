Jetzt anmelden für die zivile Zeremonie

Im Rahmen des Nationalfeiertages ist auch dieses Jahr eine zivile Zeremonie in der Philharmonie. Am Mittwoch hat die Regierung angekündigt, dass auch einige Bürger Luxemburgs an der Zeremonie teilnehmen können. Neben der Großherzoglichen Familie sind auch Vertreter aus der politischen Gesellschaft, der Justiz oder der Diplomatie dabei.

Interessierte können eine Anfrage beim Staatsministerium unter der Telefonnummer 2478-8100 oder über die Mailadresse 2017NationalFeierdag@mae.etat.lu machen.

Es können maximal zwei Karten pro Person vergeben werden.