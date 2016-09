Ein Autofahrerin, welche am Samstagnachmittag in Richtung Pommerloch unterwegs war, verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen, welcher sich in der Folge überschlug.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden nur leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.