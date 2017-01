Schlangenlinien und Unfallflucht

Kurz vor 20 Uhr am Dienstag Abend ereignete sich ein Unfall auf dem Kreisverkehr Gluck in Luxemburg-Stadt. Ein Fahrer, der in den Unfall verwickelt war, flüchtete. Kurze Zeit später fand die Polizei den Fahrer in der rue de l'Usine in Belvaux. Der Alkoholtest verlief positiv. Daraufhin wurde der Führerschein eingezogen.

Am späteren Dienstag Abend, gegen kurz vor 23h30 war ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der N15 zwischen Büderscheid und Heiderscheid in Schlangenlinien unterwegs. Das fiel einer Streife auf. Die Beamten stoppten daraufhin den Fahrer. Dem Betrunkenen wurde der Führerschein entzogen.

Spät in der Nacht, gegen 3h15 am Mittwoch, kontrollierte die Polizei einen Fahrer in der rue des Acacias in Esch/Alzette. Er hatte zu tief ins Glas geschaut. Deswegen wurde ihm der Führerschein entzogen.