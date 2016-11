Verwirrter Mann mit Messer

Der Vorfall spielte sich kurz nach 18.00 Uhr am Freitag Abend in der rue Eugene Mousset in Esch ab. Über die Notrufnummer 113 war es die Meldung, "dass ein verwirrter Mann, welcher nicht an der Adresse angemeldet ist, mit einem Messer in einer Wohnung umherlaufen würde. In der Wohnung befänden sich ebenfalls die Bewohner, welche sich jedoch in Sicherheit gebracht hätten", heißt es im Bericht.

Eine Streife begab sich vor Ort, der Bewaffnete öffnete den Beamten auch die Tür. Dann erhob er trotzdem das Messer gegen die Polizisten, die ihn überwältigten und entwaffneten. Der Mann wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in psychiatrische Behandlung gebracht. Bei dem Einsatz erlitt ein Beamter zwei Schnittverletzungen.

Während sich die Zeugenmeldung einer verdächtigen Person in Capellen als falscher Alarm herausstellte, gelangen unbekannten Tätern Einbrüche in Einfamilienhäuser in Biwer (Haaptstrooss), Redange/Attert (gleich zweimal), Platen (beim Kinnebesch) und Bissen (Op Der Haed).

Im Verlaufe des Freitag wurde auch dreimal ein Ladendiebstahl gemeldet. In allen Fällen konnten Angestellte oder Sicherheitspersonal die Täter bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten.

In punkto Straßenverkehr war es scheinbar eher ruhig ... bis auf eine Fahrerflucht gegen Mitternacht in der rue de Beggen in der Hauptstadt. Zwei Absperrschilder waren umgefahren worden und lagen mitten in der Straße. Ein beschädigter Wagen konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Der Fahrer gab schlussendlich den Unfall zu; ein Alkoholtest verlief positiv, der Führeschein wurde eingezogen.