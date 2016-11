IS von Nachschubwegen abgeschnitten

Die Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Stadt seien inzwischen von allen Nachschubwegen abgeschnitten, wurde am Mittwoch von den Regierungstruppen mitgeteilt. Kämpfer der paramilitärischen Einheiten Hasched al-Schaabi, einer Dachorganisation regierungstreuer paramilitärischer Kräfte, hätten sich bis zur Straße von Tal Afar nach Sindschar vorgekämpft.

An der Straße trafen die Hasched al-Schaabi-Kämpfer demnach mit regierungstreuen kurdischen Truppen zusammen. Damit seien nun alle Verbindungen der IS-Kämpfer in Mossul zu anderen von den Dschihadisten kontrollierten Gebieten gekappt. Sie könnten nicht mehr mit Nachschub versorgt werden.

Die Hasched al-Schaabi wird von aus dem Iran gesteuerten schiitischen Milizen beherrscht. In Mossul halten sich nach Einschätzung von US-Experten rund 3000 bis 5000 IS-Kämpfer auf. Irakische Regierungstruppen und mit ihr verbündete Kräfte hatten Mitte vergangenen Monats eine neue Offensive auf die Großstadt begonnen. Der IS leistet erbitterten Widerstand.