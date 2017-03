"Ich habe lieber den Ruf, schwul zu sein"

Im Rahmen der Pride and Prejudice ( ► Link ) von The Economist tat er jedoch genau das. Dabei handelt es sich um eine jährliche Veranstaltung gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der verschiedenste Persönlichkeiten über ihre Erfahrungen mit dem Thema berichten.

Xavier Bettel erzählt von einem Erlebnis, das nicht nur von der Diskriminierung zeugt, die ihm zuteil wird, sondern auch von seiner eigenen Schlagfertigkeit. Als der Premierminister noch Abgeordneter war und sich für einen Auslandsbesuch registrieren musste, gab er an, von seinem Partner – und mittlerweile Ehemann - Gauthier Destenay begleitet zu werden.

When visiting another country, gay Luxembourg PM @Xavier_Bettel was asked to call his partner his assistant. Here's his answer #EconPride pic.twitter.com/0ABmJF5Rhe