Gibt es einen Zusammenhang?

Vergangene Woche wurde eine männliche Leiche im Wald in Leudelingen gefunden. Vier Tage später, am Montag meldete die Polizei eine Leiche einer 27-jährigen Prostituierten, die auf einem Parkplatz bei dem „Freiheetsbaam“ gefunden wurde.

In beiden Fällen wird ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Angeblich sollen die Spuren in den zwei Fällen in das Bahnhofsviertel führen. Ob die zwei Fälle in einem Zusammenhang stehen wollte die Polizeipressestelle auf Nachfrage des Tageblatts nicht bestätigen.

Der Polizeiregionaldirektor der Stadt Luxemburg, René Lindenlaub erklärte am Mittwoch, dass die Identität des Mannes, der in Leudelingen gefunden wurde noch immer nicht geklärt sei. Was die Leiche in Strassen anbelangt, betonte Lindenlaub, dass zur Zeit eine gewisse Angst bei den Frauen im Milieu zu spüren sei.

Der Regionaldirektor erklärte ebenfalls, dass die Drogenproblematik im Bahnhofsviertel wieder akut sei. „Sind unsere Beamten unterwegs, verstecken sich die Dealer. Sind aber keine Polizisten auf Patrouille, dann gibt es zahlreiche Dealer, die sich in den Straßen aufhalten. Dies wird uns immer wieder zugetragen“, so Lindenlaub.