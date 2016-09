BVB feiert bestandene Reifeprüfung

Die Elf von Trainer Thomas Tuchel erkämpfte sich am Dienstag ein hochverdientes 2:2 (1:1) gegen Cristiano Ronaldo und Co. und bleibt mit vier Zählern Spitzenreiter in Gruppe F vor den punktgleichen Königlichen. In den kommenden Spielen gegen Sporting Lissabon kann der neue BVB, der auch im sechsten Heimspiel gegen Real unbesiegt blieb, bereits die vorentscheidenden Schritte in Richtung Achtelfinale machen.

Der eingewechselte Schürrle erzielte in der 87. Minute mit einem Schuss in den linken oberen Torwinkel den 2:2-Ausgleich. Zuvor war Real vor 65.849 Zuschauern durch Ronaldo (17.) und Raphael Varane (67.) zweimal in Führung gegangen. Für den ersten Ausgleich hatte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang gesorgt(43.). Damit wurde der BVB für einen starken Auftritt belohnt. Ohne Respekt vor den Stars waren die Gastgeber aufgetreten und hatten die Madrilenen ein ums andere Mal in die Bredouille gebracht.

In der anderen Begegnung der Gruppe F kam Sporting Lissabon nach dem unglücklichen 1:2 bei Real Madrid mit 2:0 (1:0) gegen Legia Warschau zu den ersten Punkten. Bryan Ruiz (28.) und der Ex-Wolfsburger Bas Dost (38.) trafen gegen den erneut zu schwachen polnischen Meister. Bayer Leverkusen verpasste mit dem 1:1 (0:0) bei AS Monaco den ersten Sieg und hat in Gruppe E zwei Punkte. Nach der Führung durch Javier Hernández (73.) glich Monaco in der Nachspielzeit noch aus. Ebenfalls in dieser Gruppe sorgte Heung-min Son in der 71. Minute für den 1:0 (0:0)-Erfolg von Tottenham Hotspur bei ZSKA Hotspur. Torwart Igor Akinfejew berührte den Ball nach dem Schuss noch, die Kugel trudelte aber ins Tor.

Der englische Fußball-Meister Leicester City hat in der Champions League auch seine zweite Partie gewonnen. Nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Porto führt Leicester weiter die Gruppe G an. Der Algerier Islam Slimani sorgte mit seinem Kopfballtor in der 25. Minute für eine gelungene Königsklassen-Heimpremiere. Der FC Kopenhagen folgt nach dem 4:0 (0:0) über den FC Brügge mit vier Punkten, Porto hat einen Zähler. In der Gruppe H feierten Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Europa-League-Champion FC Sevilla nach dem 0:0 im direkten Duell ihre ersten Erfolge. für Juventus legten beim 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb Miralem Pjanic (24.) und Gonzalo Higuaín (31.) schon vor der Pause die Basis für den Sieg. Für Zabreb war es die zweite klare Niederlage nach dem 0:3 in Lyon. Sevilla bezwang Frankreichs Vizemeister 1:0 (0:0), der Franzose Wissam Ben Yedder (53.) war aus der Nahdistanz per Kopf erfolgreich.