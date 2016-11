Neuer "congé parental" ab 1. Dezember

Das neue Gesetz zum "congé parental" wird ab 1. Dezember definitiv in Kraft treten. Zu diesem Anlass hat das Familienministerium einige Informationsveranstaltungen organisiert. Hier können sich Familien über die zukünftigen Änderungen informieren.

Bei den Veranstaltungen werden die Familienministerin Corinne Cahen sowie die Präsidentin der "Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), Myriam Schanck anwesend sein.

Zunächst wird bei den Info-Veranstaltungen das neue Gesetz vorgestellt. Anschließend können die Besucher Fragen an die Vertreter der CAE stellen. Das Ganze wird in luxemburgischer Sprache stattfinden, jedoch werden auch gleichzeitige Übersetzungen auf französisch, deutsch und in Zeichensprache angeboten.

Die Info-Veranstaltungen finden an folgenden Tagen und Orten statt:

Am Donnerstag, den 10. November ab 18.30 Uhr in der "salle des fêtes" der Gemeinde (60, rue de la Poste)Am Freitag, den 11. November ab 18.30 Uhr in der "salle des fêtes du complexe scolaire" (place des Ecoles) (nur französische Übersetzung)Am Dienstag, den 15. November ab 18.30 Uhr im Sport- und Kulturzentrum (place du Marché aux Bestiaux)Am Dienstag, den 22. November ab 18.30 Uhr im Kulturzentrum in Bonnevoie (2, rue des Ardennes)