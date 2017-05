Spanisches Marineschiff rettet 651 Migranten

Ein spanisches Marineschiff hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums des Landes 651 Migranten gerettet, die das Mittelmeer von Nordafrika nach Europa überqueren wollten. Die Rettung sei am Samstagmorgen vor der Küste Libyens durch die Fregatte "Canarias" erfolgt, die an einer EU-Mission teilnimmt. Der Rettungseinsatz sei "bei kompletter Dunkelheit" ausgeführt worden, teilte das Ministerium mit. Die Migranten stammten aus mehreren Ländern aus Subsahara-Afrika.

Die "Canarias" hat in weniger als drei Monaten 1958 Personen gerettet. Hundertetausende Migranten und Flüchtlinge haben das Mittelmeer in Schmugglerbooten überquert, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Doch sterben jedes Jahr Tausende in den Gewässern. Libyen, wo Chaos herrscht, ist einer der Hauptstartpunkte für die Menschen.