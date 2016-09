Frau über den Fuss gefahren

Der Polizei fiel gestern Morgen ein verdächtiges Fahrzeug im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf. Im Wagen saßen bei geöffneter Tür zwei Männer. Die Streife überprüfte das Fahrzeug. Wie sich herausstellte, wollte der Halter des Wagens beim Beifahrer Marihuana kaufen. Der Fahrer war außerdem betrunken. Gegen ihn wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen. Außerdem wurde Protokoll erstellt.

Am Dienstagmorgen waren zwei "Pecherten" in rue Barbourg in Esch unterwegs, um die Parkscheine der Fahrzeuge zu kontrollieren. Bei näherem Betrachten stellten sie fest, dass ein Autofahrer den Parkschein gefälscht hatte. Nach einer kurzen Wartezeit, wurde der Fahrzeugbesitzer vorstellig. Die Beamten sprachen den Mann auf sein möglicherweise gefälschtes Ticket an, woraufhin er sich hinters Steuer setzte und versuchte das Weite zu suchen. Das Fahrzeug fuhr bei seiner Flucht einer der beiden Gemeindeangestellten über den Fuß Die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt und gegen den Fahrer wird nun Protokoll erstellt. Wie die Polizei mitteilte, begab sich das opfer ins Krankenhaus.