"Ein Sturm im Wasserglas"

Die DP aus Differdingen erhob am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Roberto Traversini (déi gréng). Er habe Geld nicht ordnungsgemäß weitergeleitet, so die Liberalen in einer Mitteilung. Laut Informationen, welche die Partei von den Gemeindeautoritäten erhalten hatte, soll Traversini vor ein paar Jahren einen Geldbetrag von einem Beamten bekommen haben. Jedoch, anstatt das Geld an den Gemeindeeinnehmer weiterzugeben, hätte der Bürgermeister ein Teil der Summe einem anderen Mitarbeiter übergeben.

Auch der restliche Teil der Summe sei erst zweieinhalb Jahre später wieder aufgetaucht, so die DP weiter. Das Geld habe sich im Tresor des Gemeindeeinnehmers befunden. Nun sei der Betrag aber nie in der Gemeindebuchführung aufgetaucht. Falls sich diese Vorwürfe als fundiert herausstellen sollten, forderte die DP, den Punkt "Rapport de vérification des comptes administratifs des exercices 2013 et 2014" von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 1. Februar zu nehmen. Die Oppositionspartei forderte außerdem eine lückenlose Aufklärung des Sachverhalts.

In der Gemeinderatssitzung entschuldigte sich Bürgermeister Traversini für den Fehler. Er nahm seine Beamten in Schutz. Sie hätten sich nichts vorzuwerfen. Der Bürgermeister nahm die alleinige Schuld auf sich. "Ich habe wegen dieser Sache zwei Nächte nicht geschlafen", erklärte Traversini am Mittwoch dem Tageblatt. Man stelle sich bei solchen Geschichten selbst in Frage.

Aber worum geht es eigentlich? Traversini hatte 2014 Umschläge mit den Einnahmen der "Fête de la Musique mit Café Rallye 2014" (1.985 Euro) und des Multikulturellen Festes (1.110,48 Euro) erhalten und in den Gemeindetresor gelegt, ohne jedoch die zuständigen Gemeindebeamten darüber zu informieren. Folge: Die Beträge wurden nicht abgebucht. Das Geld, sowie die azugehörigen Quittungen waren aber immer vorhanden. Erst als die Abrechnung "Comptes administratif et de gestion de l'exercice 2014" vorgenommen wurde, bemerkte man, dass die Buchungen fehlten. Beide Beträge werden nun in der Buchführung von diesem Jahr als Einnahmen verbucht, wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch erklärt.

Die DP gab sich dann auch mit dieser Erklärung zufrieden. Der umstrittene Punkt blieb auf der Tagesordnung. Vielmehr noch, die Liberalen stimmten sogar für die Verwaltungsabrechnung aus dem Jahre 2014. Die meisten Gemeinderatsmitglieder waren sich dann auch einig, dass die ganze Sache eher "ein Sturm im Wasserglas" sei, wie KPL-Rat Aly Ruckert es ausdrückte, als ein richtiger Skandal.