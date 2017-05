Leader-Wechsel möglich?

Knapp sieben Punkte trennen die drei ersten Débutants mit Swann Cabel (CSL), Nick Passeri und Ben Müller (beide Fola). Über 800 m haben alle drei weniger Punkte als bei den 1.000 m. Es wird also das Ergebnis im Ballwerfen sein, das entscheidet, ob es zu einem Leaderwechsel bei den Débutants kommt. Im jüngeren Jahrgang droht keine Gefahr von den Verfolgern für Passeri, der 61 Punkte Vorsprung auf Tom Bausch (CSL) hat. Thomas Balin ist nicht gemeldet, sodass Morgan Correia Hughes (CAEG) Platz drei einnehmen könnte.

Programm



14.00 Uhr: 75 m Scolaires-Mädchen (04), Weitsprung Débutantes (06), Ballwerfen Scolaires-Jungen (04);

14.25: 75 m Scolaires-Mädchen (05);

14.35: Ballwerfen Scolaires-Jungen (05);

14.40: Weitsprung Débutantes (07);

14.50: 800 m Débutants (06);

15.15: 800 m Débutants (07), Hochsprung Scolaires-Mädchen (04+05);

15.45: Ballwerfen Débutants (06), 75 m Scolaires-Jungen (04);

16.15: 75 m Scolaires-Jungen (05);

16.20: Ballwerfen Débutants (07);

16.30: 800 m Débutants (06);

16.55: 800 m Débutantes (07);

17.20: 3x800 m Scolaires-Mädchen (04+05);

17.45: 3x1.000 m Scolaires-Jungen (04+05)

Da bei den Scolaires-Jungen das Ballwerfen noch nie dazu beitrug, um mehr Punkte einzufahren, wird es das Ergebnis über 75 m sein, das Änderungen im Klassement herbeiführen könnte. Die drei Ersten der Gesamtwertung haben ein gutes Punktepolster und erst auf den folgenden Rängen kann Bewegung in die Reihenfolge kommen. Dies zwischen Melvin Spoden (CAD), Max Schmit (Fola) und Vincent Bertemes (CSL).

Im jüngeren Jahrgang sind kaum Positionswechsel zu erwarten. Aber heute werden einige nicht zu unterschätzende Athleten in die Vierkampfwertung aufsteigen. So Ariel Kouamedjouo (Fola), der sogar bis hoch auf Position 4 oder 5 steigen könnte. Fabio Perreira (Fola) und Kris Mentgen (CASEG) steigen auch in die Vierkampfwertung auf. Die 800 m werden darüber entscheiden, wer von beiden Débutantes Carla Bellucci (CAD) und Lola Kemp (Fola) am Samstagabend führt. Im jüngeren Jahrgang ist Emilie Friederich (CSL) kaum einzuholen, doch Matilde Barberis (CSL) kann Punkte über 800 m gutmachen. Die Möglichkeit, in die Vierkampfwertung emporzusteigen haben Emilia Sabbatini und Azdeh Majerus (beide Fola).

Es droht am Samstag keine Gefahr bei den Scolaires-Mädchen für die beiden Ersten Charlie Raach (CAB) und Anna Simon (Fola). Interessant wird es jedoch werden, wer von Nafkot Jouanneau (CSL) oder Caroline Kutten (CAD) über 75 m die Nase vorn haben wird. Laurie Hemmer (CAB) könnte Punkte im Weitsprung bekommen.

Im jüngeren Jahrgang wird sich wenig an der Spitze ändern. In der weiteren Reihenfolge kann es aber sehr spannend zugehen zwischen Julia Him (CAD), Julie Weber (CAEG) und Zara Villwock. Auch in dieser Altersklasse haben zwei Mädchen die Gelegenheit, in die Vierkampfwertung zu kommen, dies sind Daniela Godinho und Ella Spiegelhalter (beide Fola).